Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

На телевидении показали пиратскую версию новых «Мстителей»

Дата:
В информационном агентстве The Daily Mail отмечают, что на Филиппинах местный телевизионный оператор показал зрителям пиратскую версию картины «Мстите

В информационном агентстве The Daily Mail отмечают, что на Филиппинах местный телевизионный оператор показал зрителям пиратскую версию картины «Мстители: Финал».

В новости говорится о том, что кинокартина была продемонстрирована по телевизору практически сразу же после начала ее показа в кинозалах. В фирме Teatro de Dapitan, которая занимается организацией проката супергеройской ленты в стране, узнали о случившемся и подали заявление в правоохранительные органы.

Телевизионный оператор на данный момент уже поменял «Мстителей» на картину о филиппинском герое, похожем на Капитана Америку. Однако Teatro de Dapitan собирается подать на компанию в суд.

Ранее мы сообщали, что в интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал».

Новости по теме:

  1. Трейлер третьего сезона «Рассказа служанки» попал в Сеть
  2. Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов постельной сценой со своим участием
  3. Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Тизер-трейлер сериала «Острые предметы»: Южная готика и Эми Адамс

В Сети опубликована вторая серия нового «Простоквашино»

Disney анонсировала четвертую трилогию «Звездных войн»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках