На телевидении показали пиратскую версию новых «Мстителей»

В информационном агентстве The Daily Mail отмечают, что на Филиппинах местный телевизионный оператор показал зрителям пиратскую версию картины «Мстители: Финал».

В новости говорится о том, что кинокартина была продемонстрирована по телевизору практически сразу же после начала ее показа в кинозалах. В фирме Teatro de Dapitan, которая занимается организацией проката супергеройской ленты в стране, узнали о случившемся и подали заявление в правоохранительные органы.

Телевизионный оператор на данный момент уже поменял «Мстителей» на картину о филиппинском герое, похожем на Капитана Америку. Однако Teatro de Dapitan собирается подать на компанию в суд.

Ранее мы сообщали, что в интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал».