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Момент крушения китайского истребителя-бомбардировщика попал на видео

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18 мая в китайской провинции Шаньдун произошло крушение истребителя Xian Jh-7. Известно, что обошлось без пострадавших — пилот успел катапультир

18 мая в китайской провинции Шаньдун произошло крушение истребителя Xian Jh-7. Известно, что обошлось без пострадавших — пилот успел катапультироваться, сам самолёт упал на землю недалеко от жилого дома.

Момент падения, как впоследствии выяснилось, был пойман на видеокамеру, съёмка из которой проводилась неподалёку. На видео можно увидеть, как после резкого, практически вертикального падения, истребитель взрывается и загорается. Дым от горения доходил до ближайших построек.

На данный момент ведётся расследование обстоятельств инцидента. При этом отмечается, что за весьма непродолжительное время это вторая катастрофа с истребителем данной модели. Ещё одно происшествие произошло 12 марта на острове Хайнань. Тогда самолёт упал поблизости от базы морской авиации.

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