Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой. Оказалось, что он ушел от певицы, так как не желал потерять творческую свободу.

Кузьмин стал известен на всю страну в конце восьмидесятых годов прошлого века. Именно тогда он встретился с Пугачевой и между артистами закрутился роман, который продлился почти год. Сейчас певец признается, что его отношения со звездой эстрады складывались на редкость хорошо и были выгодными для них обоих. Ему удалось быстро обрести популярность, а ей – получить нового автора. Примадонна нередко хвалила композиции, написанные Кузьминым.

Однако со временем певец начал ощущать дискомфорт во время общения с Пугачевой и ее окружением, так как ему приходилось постоянно придерживаться различных правил и норм. К тому же Кузьмин чувствовал творческие ограничения, так как он являлся рок-музыкантом, а не эстрадной звездой. Поэтому исполнитель и решил уйти от своей возлюбленной.