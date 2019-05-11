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Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

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16 апреля 1895 года, в 12 милях от мыса Тарханкут, расположенного на западе Крыма, затонул пароход «Генерал Коцебу». Сейчас он находится на

16 апреля 1895 года, в 12 милях от мыса Тарханкут, расположенного на западе Крыма, затонул пароход «Генерал Коцебу». Сейчас он находится на глубине в 40 метров.

Не так давно были организованы работы по подъёму артефактов с судна, но спустя некоторое время их пришлось приостановить. Причиной послужили найденные фрагменты, принадлежавшие более чем десяти картинам. Предположительно, они были созданы художником-маринистом Иваном Айвазовским — подлинность на данный момент не установлена, но при подъёме на поверхность имеется высокая вероятность окончательного уничтожения картин.

Для того, чтобы безопасно извлечь произведения искусства с морского дна, необходимо провести сложную операцию, очистить картины от двухметрового слоя ила и лишь затем вытащить из трюма.

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