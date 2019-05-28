Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка

Фигуристка Ирина Слуцкая не так давно удивила своих поклонников, сообщив, что вступила в новый брак.

Не успели они как следует отойти от этой новости, как последовала ещё одна, не менее ошеломляющая — Ирина объявила, что ждёт ребёнка от своего нового мужа, Алексея Говырина. Для неё это будет третий ребёнок, два других, 11-летний сын Артём и 8-летняя дочь Варвара, родились в предыдущем браке с Сергеем Михеевым. Их отношения продлились 17 лет.

По словам Слуцкой, она желала продвижения и развития, а Сергея устраивала текущая ситуация. Из-за этого между ними возникло недопонимание, перешедшее в скандалы, а затем и приведшее их к расставанию и официальному разводу в 2016 году.

При этом с Говырином Ирина была знакома ещё в браке, но ранее не воспринимала его как возможного мужа. После развода он стал ухаживать за фигуристкой, пока не добился от неё согласия на брак.