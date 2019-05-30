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Фанаты заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

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Ведущую проекта «Дом-2» Ксению Бородину довольно часто критикуют. В качестве объекта для нападок порой выступает и внешность. В частности, н

Ведущую проекта «Дом-2» Ксению Бородину довольно часто критикуют. В качестве объекта для нападок порой выступает и внешность.

В частности, некоторые критики подозревают Ксению в том, что она несколько раз корректировала свою внешность при помощи пластических хирургов, однако она неоднократно опровергала домыслы. Недавно она дала ещё один повод обвинить себя в любви к пластике.

В своём Instagram Бородина выложила фотографию, кратко подписанную «Мамасита в деле». Ненавистники же обратили внимание на неестественно пухлые губы телеведущей. По их мнению, Ксения сделала неудачную инъекцию, и, кроме того, выбрала устаревший образ. Ей сообщили, что «губы уточкой» уже давно не в моде и попросили их больше так не выпячивать.

Ксении обычно не комментирует многочисленную критику в свой адрес, поняв, что это бесполезно, но на этот раз не удержалась. Она сообщила, что подписчики стали совсем скучные, а теперь, благодаря этой фотографии, им есть о чём поговорить.

 

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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