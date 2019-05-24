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Эксперты раскрыли ядерный потенциал США

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Эксперты из США сообщили, что Соединенные Штаты в настоящий момент времени обладают почти 3,8 тысячами ядерных боеголовок, некоторые из которых уже ра

Эксперты из США сообщили, что Соединенные Штаты в настоящий момент времени обладают почти 3,8 тысячами ядерных боеголовок, некоторые из которых уже развернуты, а другие находятся в резерве.

Ученые отмечают, что Вашингтон в случае необходимости готов использовать межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные 1,3 тысячами ядерных боеголовок. Еще около 2,4 тысячи боеголовок находятся в специальных хранилищах – в будущем их планируется демонтировать.

На авиабазах расположены около трехсот боеголовок, предназначенных для стратегических бомбардировщиков. Почти 150 единиц ядерного вооружения были перевезены на военные базы, находящиеся на территории Европы. Почти 2 тысячи боеголовок находятся в резерве, то есть в случае необходимости они тоже могут быть применены в военном конфликте.

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