Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Внешний вид президента Украины Петра Порошенко вызывал стыд со стороны украинских дипломатов. Об этом, отвечая на вопрос журналистов о мятых штанах Порошенко, сообщил Юрий Ладный, бывший в 2010-2014 годах на посту главы протокола администрации президента.

По его словам, президент всегда игнорировал существующие рекомендации о пристойном внешнем виде. При этом критику и замечания в свой адрес он не терпит.

Также Ладный поделился информацией о том, что президентский протокол даёт возможность рекомендовать главе страны определённый выбор одежды, но только в исключительных случаях. В качестве примера приводится ситуация во время визита за рубеж, когда принимающая сторона хочет встретиться «без галстуков».

Таким образом, из-за неопрятного вида первого лица государства судили не только о нём самом, но и обо всех украинцах в целом.