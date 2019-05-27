Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.

Фотография была размещена на официальной страничке звезды в «Инстаграме». Она была сделана практически сразу же после спектакля «Мастер и Маргарита», проведенного в хабаровском театре, то есть актриса все еще была в образе главной героини. Рядом с ней находился актер Сергей Алдонин.

В следующем сообщении Климова заявила, что в скором будущем примет участие в спектакле, который пройдет во Владивостоке. Подписчики обрадовались этой новости, а затем начали спрашивать у нее, в каких еще городах она собирается побывать.