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Девушки нашли родинки в одном и том же месте

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В Сети появился очередной флешмоб — девушки со всего мира неожиданно обнаружили у себя родинку, расположенную практически на одном месте. Перво

В Сети появился очередной флешмоб — девушки со всего мира неожиданно обнаружили у себя родинку, расположенную практически на одном месте.

Первой заметила необычное совпадение блогер Twitter под ником Aaryn. Она выложила фотографии четырёх рук с родинками, спросив у читательниц, есть ли подобные родинки у них или их наличие является мифом.

Запись неожиданно стала популярной, набрав несколько десятков тысяч «лайков» и около 9 тысяч комментариев. Многие стали в ответ присылать фотографии своих рук, где примерно в том же месте была расположена родинка. Отмечается, что даже те женщины, кто имел веснушки на теле, обладали одним, более тёмным по сравнению с другими, пятнышком.

Некоторых подобное совпадение чрезвычайно напугало. По высказанному шутливому предположению, людей с родинками таким образом помечает правительство. Другие сообщили, что это доказывает, что все женщины — сёстры.

Однако далеко не все девушки имеют родинку на указанном месте. Зато впоследствии к флешмобу присоединились и парни, демонстрирующие свои пятнышки на запястьях.

Девушки нашли родинки в одном и том же месте

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