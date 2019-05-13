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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Очередной гость программы «Кто против?» покинул студию по указке ведущего, Владимира Соловьева. На этот раз «под раздачу» попал украинский политолог В

Очередной гость программы «Кто против?» покинул студию по указке ведущего, Владимира Соловьева. На этот раз «под раздачу» попал украинский политолог Всеволод Непогодин.

Инцидент произошёл в эфире программы от 13 мая 2019 года. Непогодин и Соловьев обсуждали нынешнюю ситуацию на Украине. В частности, речь зашла о популяризации в стране нацизма и людей, которых принято с ним связывать.

Пытаясь спорить с ведущим, Непогодин заявил, что Степан Бандера, сотрудничавший с нацистами, у современных украинцев ассоциируется с «борьбой против сталинизма», добавив, что это была одна из едва ли не единственных альтернатив того времени. Этим же от попытался объяснить негатив, испытываемый украинцам по отношению к советской власти.

Реакция Соловьева была незамедлительной: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу».

Не вступая в дальнейшую словесную перепалку, Всеволод Непогодин незамедлительно покинул студию.

Напомним, что это не первый случай, когда гости передачи покидают студию по настоянию Владимира Соловьева. В начале апреля в такой ситуации оказался польский эксперт, оскорбивший евреев. В прошлом году Соловьев выгнал из студии американского эксперта, оскорбившего память российского летчика.

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