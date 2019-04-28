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Виктория Лопырева показала свою роскошную фигуру в купальнике после родов

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Известная российская модель Виктория Лопырева, которая недавно стала мамой, решила показать фанатам свою роскошную фигуру в открытом купальном костюме

Известная российская модель Виктория Лопырева, которая недавно стала мамой, решила показать фанатам свою роскошную фигуру в открытом купальном костюме. Фото появилось на страничке девушки в «Инстаграме».

Россиянка родила своего первенца в американском городе Майами. В рамках недавней беседы с представителями прессы она сообщила, что собирается задержаться на время в Соединенных Штатах, чтобы ребенок получил максимальный уход. Сейчас за ребенком следят мать Лопыревой и профессиональная няня.

В комментариях к посту поклонники модели отметили, что ведущая смогла очень быстро восстановиться после родов и прийти в свою прежнюю форму. Они хвалят своего кумира и просят поделиться секретом красивой фигуры. Всего за несколько часов фотография Лопыревой в купальнике смогла набрать свыше 50 000 лайков.

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