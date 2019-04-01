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Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

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Актриса Таня Мале, сыгравшая Тилли Мастерсон, одну из девушек суперагента Джейма Бонда, скончалась в возрасте 77 лет. О причинах смерти не сообщается.

Таня появилась на свет 19 мая 1941 года в Блэкпуле. В 16 лет она начинает модельную карьеру и к концу 1950-х добивается известности. В течение несколько лет она являлась весьма популярной моделью. Параллельно с этим, в 1957 году Таня участвует в кастинге на роль Татьяны Романовой из очередной картины об агенте 007 «Из России с любовью», но её подводит акцент и место достаётся итальянской актрисе.

В 1964 году Таня навёрстывает упущенное и играет девятую девушку Бонда в фильме «Голдфингер». Образ Тилли, желающей поквитаться со злодеем, полюбился зрителям, но, несмотря на феноменальный успех, Таня покинула киноиндустрию.

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