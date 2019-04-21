Ubisoft обещает денежную и техническую помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Крупный французский игровой издатель Ubisoft, воссоздавший собор Нотр-Дам-де-Пари в своей игре Assassin’s Creed Unity, вышедшей в 2014 году, готов помочь в восстановлении этого монументального сооружения.

В среду компания объявила, что пожертвует 500 000 евро (около 36 миллионов рублей) на восстановление собора. Производитель игр, штаб-квартира которого расположена в Париже, заявил также, что сделает виртуальный проект собора доступным для тех, кто занимается восстановлением церкви.

Ubisoft также решила организовать бесплатную раздачу компьютерной версии Assassin’s Creed Unity. Она продлится до конца следующей недели. «По мере того, как рассеивается дым над ужасным событием, произошедшим в понедельник с Нотр-Дам-де-Пари, мы решили поддержать наших земляков-парижан и всех людей во всем мире, которые вместе с нами были потрясены ущербом, вызванным пожаром», – заявили представители издателя на его официальном интернет-портале. «Нотр-Дам является неотъемлемой частью Парижа, города, с которым мы тесно связаны. Видеть памятник в подобном состоянии невероятно тяжело для всех нас».

В дополнение к пожертвованию и другим предпринимаемым усилиям по восстановлению собора, компания заявила, что хочет позволить каждому испытать величие и красоту Нотр-Дама лучшим известным ей способом.

Ubisoft, штаб-квартира которой расположена в Монтрее, пригороде Парижа, имеет студии по всему миру, включая Монреаль, Торонто, Сан-Франциско, Малин, Барселону и Шанхай.

Дизайнерам игровой компании потребовалось 14 месяцев, чтобы воссоздать интерьер и экстерьер собора Нотр-Дам в Assassin’s Creed Unity, действия которой разворачиваются во Франции конца XVIII века.

«Видеоигры позволяют нам исследовать места способами, которые мы никогда не могли себе представить ранее. Мы надеемся, что этим маленьким жестом мы сможем дать каждому возможность оценить наше виртуальное уважение к этому монументальному произведению архитектуры», – говорится в сообщении компании, распространенном в американском издании USA TODAY. «В конечном итоге Unity стала для нас важнейшим продуктом, позволившим найти верное направление для дальнейшего развития серии и задавшим новые визуальные стандарты».

После разрушительного пожара, который повредил собор, некоторые задались вопросом, может ли технология, используемая Ubisoft для создания виртуального собора Нотр-Дам, быть полезной для восстановления действующей церкви.

«Важно помнить, что разработанный нами объект не являлся научной реконструкцией, а скорее художественным замыслом», – говорится в заявлении Ubisoft. «Хоть мы и старались быть очень точными в деталях, однако существуют некоторые различия в масштабах и других элементах. При этом мы будем более чем рады предоставить наш опыт любым возможным способом, который может помочь в восстановлении собора».

Тем, кто хочет скачать Assassin’s Creed Unity, следует зайти в официальный магазин Ubisoft – Uplay – и добавить игру в свой аккаунт.