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Создано устройство, превращающее сигналы мозга в речь

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Американские ученые разработали нейросеть, способную переводить мозговые сигналы в речь. Пока что она может генерировать только простые слова. По слов

Американские ученые разработали нейросеть, способную переводить мозговые сигналы в речь. Пока что она может генерировать только простые слова.

По словам исследователей, декодировать сигналы в полноценные предложения можно, но очень сложно. Добиться нынешних результатов им удалось во время проведения эксперимента над несколькими пациентами, которым были установлены электроды в мозг для лечения эпилепсии. Они смогли выявить сигналы, отвечающие за контролирование горла, гортани, языка и губ при произношении слов.

Применив эти данные, специалисты смогли разработать декодер, переводящий сигналы мозга в устную речь. Люди, прослушавшие более ста синтезированных предложений, смогли распознать почти 70 процентов всех слов. Данная технология в будущем может помочь людям, потерявшим способность говорить.

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