Пьяная архангелогородка ударила по голове и ноге сотрудника полиции

Жительница Архангельска, напала на работника полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь 42-летнюю женщину ждет суд.

Согласно информации, опубликованной правоохранительными органами, 23 марта сотрудники ППС приехали в один из баров города по вывозу. Они выяснили, что клиентка заведения разбила мобильный аппарат работника бара. Когда они попытались успокоить ее, она набросилась на них и начала избивать.

Позднее женщина была доставлена в полицейский участок. На нее было открыто уголовное дело за применение физического насилия по отношению к представителям власти. Обвиняемая признала свою вину и отметила, что ударила полицейских, так как находилась в нетрезвом состоянии.