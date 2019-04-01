Появился трейлер нового сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Первый трейлер пятого сезона «Бойтесь ходящих мертвецов» был продемонстрирован на официальном ютуб-канале телеканала AMC.

«Бойтесь ходящих мертвецов» является сюжетным ответвлением популярного сериала «Ходящие мертвецы», длившимся девять сезонов. Сюжет новых эпизодов будет вращаться вокруг группы людей под предводительством Моргана Джонса, переживших зомби-апокалипсис. Целью отряда станет поиск других выживших и восстановление остатков мира после свершившийся трагедии, для чего им придётся прекратить скрываться и вступить в открытую схватку с зомби.

Актерский состав спин-оффа пополнился новым участником: Остин Амелио повторит роль Дуайта из основного сериала. Согласно сценарию, он знаком с Морганом, но состоится ли их встреча, неизвестно.

Премьера сезона назначена на 2 июня.