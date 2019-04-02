Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

Известный своими скандалами актёр Алексей Панин на странице в Instagram создал пост под заголовком «Почему в России живут самые злые люди в мире?».

В выложенной записи Алексей рассказывает о реакции людей на смерть его коллеги Натальи Крачковской, скончавшейся 3 марта 2016 года. Комментарии, увиденные им под некрологом в СМИ, шокировали артиста — кроме добрых слов, там было множество гадостей и неприятных высказываний в адрес актрисы. Алексей не понимает, как можно настолько ненавидеть человека, которого не знаешь лично и не сделавшего комментатору ничего плохого. По его словам, такого нельзя наблюдать больше нигде в мире, вся нация буквально сошла с ума.

Высказывание актёра было обозначено как «разжигающее ненависть» адвокатом Александров Сергеевым. Против Панина было подано соответствующее заявление.

Напомним, ранее мы писали о том, как Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета.