Мадонна выступит на «Евровидении-2019» за 1 млн долларов

Известная исполнительница Мадонна из США собирается выступить на «Евровидении», которое в этом году пройдет в столице Израиля, за один миллион долларов.

Данная информация была опубликована изданием YNet. Журналисты отмечают, что гонорар певицы будет оплачен Сильваном Адамсом, миллиардером Израиля и Канады. Это решение он принял после проведения переговоров с телерадиовещательной корпорацией IPBC, предложившей ему выступить в качестве партнера мероприятия.

Следующий песенный конкурс состоится 14 мая в городе Тель-Авив. На этот раз со стороны Российской Федерации выступит исполнитель Сергей Лазарев. Он поедет на «Евровидение» уже во второй раз. Эксперты считают, что россиянин сможет занять вторую строчку в рейтинге певцов.