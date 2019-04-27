Кожевникова раскритиковала Собчак после скандала с Бузовой

Мария Кожевникова, российская актриса, решила прокомментировать недавнюю беседу между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак, отметив, что бывшая кандидатка в президенты страны сделает, что угодно ради пиара.

Ранее журналистка провела интервью с Бузовой, в котором практически довела певицу до слез. Она разузнала обо всех подробностях развода с Дмитрием Тарасовым и пристыдила исполнительницу за частые выступления в небольших населенных пунктах. На следующий день за артистку эстрады заступилась российская звезда Слава, отметив, что нельзя с пренебрежением высказываться о провинциальных городках.

Кожевникова тоже раскритиковала Собчак, заявив, что светской львице требуется лишь очередной пиар своей персоны, поэтому она и организовала данный скандал. Она также назвала журналистку эгоистичной личностью и порекомендовала всем никак не реагировать на слова бывшей участницы президентской гонки в РФ.