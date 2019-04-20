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Кадыров прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского

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Рамзан Кадыров, лидер Чечни, решил прокомментировать недавние дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, участников президентской гонки на Украине

Рамзан Кадыров, лидер Чечни, решил прокомментировать недавние дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, участников президентской гонки на Украине, так как они упомянули его имя.

Нынешний президент Украины обвинил своего оппонента в том, что тот боится Кадырова, так как быстро принес ему извинения после своей некорректной шутки. Однако глава чеченской республики решил напомнить Порошенко о его клятве в верности РФ при передаче российских журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина в 2014 году.

По мнению чеченского лидера, Порошенко пытается свой «детский страх» перенести на Зеленского, так как после его «жесткого требования» Украина очень быстро передала России журналистов.

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