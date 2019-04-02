Исследователи выяснили, как мозг борется с преследующими нас страхами

Нейробиологи из Университета Техаса в Остине обнаружили группу клеток в мозге, которые ответственны за неожиданное возникновение страшных воспоминаний, таких как кровавое появление Майкла Майерса в каждом фильме «Хэллоуин». Это открытие может привести к созданию новых рекомендаций о том, когда и как часто стоит использовать определенные методы лечения тревоги, фобий и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В новой статье, опубликованной сегодня в журнале Nature Neuroscience, исследователи описывают идентификацию «нейронов вымирания», которые подавляют страшные воспоминания, когда они активированы, или позволяют возвращаться пугающим мыслям, когда их совершенно не ждешь.

Еще со времен Павлова и его собак ученые знали, что воспоминания, которые, как мы думаем, остались далеко позади, могут появляться в самые неудобные моменты времени, вызывая так называемое спонтанное восстановление, форму рецидива. Чего они не знали, так это причину подобного процесса.

«Часто происходит рецидив изначального страха, но мы очень мало знали о механизмах его возникновения», – отметил Майкл Дрю, доцент нейробиологии и ведущий автор исследования. «Подобные работы могут помочь нам понять потенциальную причину расстройств, таких как повышенная тревожность и ПТСР, и разработать эффективные методы лечения».

Одним из сюрпризов для Дрю и его команды стало то, что клетки мозга, которые подавляют воспоминания страха, спрятались в гиппокампе. Традиционно ученые связывают страх с другой частью мозга – миндалиной. Гиппокамп, отвечающий за многие аспекты памяти и пространственной навигации, по-видимому, играет важную роль в контекстуализации страха, например, связывая страшные воспоминания с местом, где они произошли.

Данное открытие может помочь в объяснении того, почему один из ведущих способов лечения расстройств, связанных со страхом (экспозиционная терапия), иногда перестает работать. Этот метод способствует формированию новых воспоминаний о безопасности, которые могут перевесить изначальные страшные воспоминания. Например, если кто-то начнет бояться пауков, после того как они его укусят, то он может пройти экспозиционную терапию, позволив безобидному пауку проползти по нему. Безопасные воспоминания называются «воспоминаниями о вымирании».

«Вымирание не стирает память о первоначальном страхе, а создает новое воспоминание, которое подавляет или конкурирует с ней», – заявил Дрю. «Наша статья демонстрирует, что гиппокамп генерирует в памяти следы не только страха, но и вымирания, а конкуренция между ними определяет, будет ли подавлен страх или восстановлен».

Учитывая это, возможно, потребуется пересмотреть рекомендуемые практики относительно частоты и времени воздействия терапии. Мы также сможем найти новые пути для разработки лекарств.

В экспериментах Дрю и его команда поместили мышей в особую коробку и вызвали у них страх безобидным шоком. После этого, когда одна из мышей находилась в коробке, она проявляла страх до тех пор, пока не осознавала, что ей ничего не угрожает. Затем у нее не формировались воспоминания о вымирании, и мышь переставала пугаться.

Ученые смогли искусственно активировать страх и подавить воспоминания о следах вымирания, используя инструмент под названием оптогенетика для включения и выключения нужных нейронов.

«Искусственное подавление этих так называемых исчезающих нейронов вызывает рецидив страха, тогда как их стимулирование предотвращает восстановление страшных воспоминаний», – добавил Дрю. «Эти эксперименты показывают потенциальные возможности для подавления неадаптивного страха и предотвращения рецидивов».