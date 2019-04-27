Галкин возмущен победой дочери Алсу на конкурсе «Голос.Дети»

Максим Галкин, российский ведущий, опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором возмутился победой дочки Алсу на телешоу «Голос.Дети».

Согласно словам артиста его поразил голос Ержана Максима, который, по его мнению, обладает природным талантом. Он добавил, что был шокирован результатами конкурса, которые показались ему несправедливыми. Галкин сообщил, что впервые завершает просмотр передачи в столь ужасном настроении.

В опубликованном ролике телеведущий также заявил, что постарается сделать все возможное, чтобы его собственные дети никогда не участвовали в подобных соревнованиях, так как несправедливые решения очень сильно ранят сердце и душу.