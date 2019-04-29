Эксперт назвал способ накрутки голосов в шоу «Голос.Дети»

Илья Шатилин, эксперт из Telecom Daily, раскрыл возможные способы накрутки голосов на последнем этапе телешоу «Голос.Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь Алсу.

Аналитик отметил, что накрутить нужное количество голосов можно при помощи скупки нескольких тысяч SIM-карт и использования особой программки для массовой рассылки. Он добавил, что на сегодняшний день ни одно голосование с применением СМС-сообщений нельзя назвать объективным.

Абрамовой удалось получить почти в два раза больше очков, чем Ержану Максиму, который занял второе место в конкурсе. Однако многие фанаты телешоу посчитали, что победа дочери Алсу была нечестной. Из-за возникшего скандала Первый канал решил перепроверить результаты шоу.