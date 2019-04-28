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Букмекеры составили портрет будущего наследника престола Великобритании

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Британскими букмекерами были организованы ставки на пол, внешний вид и имя ребенка, который в скором будущем родится у Меган Маркл, герцогини Сассекск

Британскими букмекерами были организованы ставки на пол, внешний вид и имя ребенка, который в скором будущем родится у Меган Маркл, герцогини Сассекской, и принца Гарри.

Ожидается, что будущий наследник престола Великобритании появится на свет уже в начале следующего месяца. В настоящее время неизвестен ни пол, ни имя малыша, на чем и решили сыграть букмекерские компании. Большинство участников считают, что у Маркл родится рыжеволосая девочка, которую назовут Дианой.

Вероятность того, что волосы ребенка будут рыжими, составляет 75% на текущих линиях. Имя Диана фигурирует в 60% линиях. В букмекерской конторе William Hill, считающейся одной из самых крупных в стране, отмечают, что большинство игроков уверены в рождении девочки.

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