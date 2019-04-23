Бритни Спирс вышла из психиатрической клиники постаревшей и растолстевшей

Вышедшая из психиатрической клиники Бритни Спирс, попавшая в медучреждение из-за стресса, выглядела заметно постаревшей и растолстевшей.

На опубликованных снимках известная исполнительница кажется растерянной и уставшей. По мнению некоторых фанатов, Спирс выглядит так, словно не осознает, что происходит вокруг нее. Многие даже не поверили, что на фото изображен их кумир, ведь только недавно красавица-певица блистала на концертах и светских бомондах.

В Сети также начали расползаться слухи о том, что Спирс держат в клинике против ее воли – на этом якобы настоял отец американской звезды, который является ее опекуном. Напоминаем, что в 2008 году суд признал певицу временно недееспособной, так как она начала употреблять запрещенные вещества и нарушать законы.