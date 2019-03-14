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Звезде «Голоса» Севиль Велиевой предложили выступить перед олигархами в белье

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Во время беседы с представителями прессы Севиль Велиева, экс-участница шоу «Голос», призналась, что недавно получила предложение от олигархов спеть перед ними в одном нижнем белье.

Она должна была выступить на корпоративе за 3 000 000 рублей. Однако, несмотря на большую денежную сумму, певица решила отказаться от данного предложения. Тогда вознаграждение было увеличено до 5 000 000 рублей, но девушка снова отказалась. Велиева добавила, что олигархи часто просят исполнительниц проводить концерты в откровенных нарядах и некоторые из них соглашаются. В узких кругах их называют «поющими трусами», однако певица не желала иметь такую репутацию.

Напоминаем, что Велиева получила огромную известность после участия в «Голосе» около пяти лет назад. Сейчас она активно проводит концерты в различных городах и выступает на закрытых вечеринках.

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