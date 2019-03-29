Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

Гильермо дель Торо выступил в качестве продюсера для фильма ужасов «Страшные истории для рассказа в темноте» от режиссера Андре Овредал. Фильм является экранизацией одноимённой книжной трилогии от автора Элвина Шварца, первая часть которой вышла в 1984 году.

Изначальной идеей для написания подобного сборника послужили городские легенды и местный фольклор. В каждой книге содержится несколько рассказов, и какие именно войдут в экранную адаптацию, достоверно неизвестно; есть сведения только о некоторых монстрах, которых можно увидеть в вышедшем тизер-трейлере.

Главными героями фильма станет группа подростков, незадолго до Хэллоуина столкнувшаяся с происходящими в их городке ужасными событиями.

В российском прокате «Страшные истории для рассказа в темноте» выйдет 15 августа 2019 года.