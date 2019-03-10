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В Сети опубликован новый эпизод мультфильма «Простоквашино»

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На видеоканале студии «Союзмультфильм» в сервисе «Ютуб» появился 12-й эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», получивший наименование «Неудобные соседи».

В размещенной серии герои мультфильма примутся за поиски большого земельного участка, чтобы впоследствии построить на нем огромный особняк, бассейн и ферму для коров. В качестве режиссера этого эпизода был выбран Владимир Торопчин, который за свою карьеру снял немало детских мультипликационных картин.

Представители киностудии отметили, что в текущем году они собираются показать 18 эпизодов мультсериала. В него обязательно добавят совершенно новых персонажей, а старым героя предстоит постоянно участвовать в интересных и неожиданных событиях.

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