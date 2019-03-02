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Уроженка Алтайского края выиграла автомобиль в капитал-шоу «Поле чудес»

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Вчера, 1 марта, состоялся выход нового выпуска популярного капитал-шоу под названием «Поле чудес». В нем приняла участие уроженка Алтайского края Анна Зарецкая, которая смогла выиграть машину.

Участнице программы удалось не только победить в известном телепроекте, но и увезти с собой легковое авто. В местных СМИ пишут, что Зарецкая долгое время жила в Рубцовске, однако пару лет назад вместе с супругом и детьми перебралась в Краснодарский край. Во время одного из творческих выступлений ее увидел шеф-редактор шоу, который и пригласил Анну принять участие в программе.

Поначалу она не поверила в свалившуюся на нее удачу и только после получения специального билета осознала, что сбылась ее давняя мечта. К тому же Зарецкой удалось спеть перед всей страной и выиграть синтезатор.

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