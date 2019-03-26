Уральская модель Дарья Клюкина рассказала о причинах разрыва с Егором Кридом

Дарья Клюкина, модель из Урала, в ходе интервью с представителями прессы сообщила, почему разорвала отношения с Егором Кридом, известным певцом.

После участия в телешоу «Холостяк» модель некоторое время встречалась с исполнителем, однако их отношения так и не развились из-за слишком разных характеров. Стало также известно, что она уже не встречалась с Кридом, когда познакомилась с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым.

Бывшая участница «Холостяка» встретила Чопова прошлым летом в ходе мирового турнира по футболу, прошедшего в России. Между ними начался роман, который был афиширован лишь совсем недавно. После отдыха на Сейшельских островах работник «Газпрома» сделал Клюкиной предложение.