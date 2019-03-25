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Скончался режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

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В Соединенных Штатах в возрасте 78 лет скончался известный режиссер Ларри Коэн, который также занимался написанием сценариев к своим и чужим фильмам.

В СМИ сообщают, что режиссер умер в минувшую субботу в городе Лос-Анджелес. Его окружали близкие и родные люди. На страничке Коэна в социальных сетях появилось сообщение о том, что он оставил вечный след в кино. В нем также приносятся соболезнования хорошо знавшим его людям.

Коэну удалось получить большую известность с помощью малобюджетных кинокартин в жанре хорроров. К ним можно отнести фильм «Оно живо» и телесериал «Мастер Ужасов». К тому же он написал массу сценариев для различных кинолент.

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