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Шнуров высмеял волгоградского депутата в новом стихотворении

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Сергеем Шнуровым, российским музыкантом, был опубликован новый стих, с помощью которого он высмеял Гасана Набиева, народного избранника в Волгоградской области, обидевшего пенсионеров.

Певец разместил на своей страничке в «Инстаграме» ролик с выступлением парламентария и сопроводил его стихотворением, в котором вступился за «алкашей и тунеядцев», причислив себя к данной категории людей. Затем он отметил, что депутат, судя по всему, уже не помнит настоящей жизни.

Ранее народный избранник отметил, что пенсионные выплаты в 8 000 рублей выдают только тем, кто ни разу в своей жизни не работал. Остальные же, по его мнению, получают как минимум 20 000 рублей. Его слова были сильно раскритикованы в обществе.

Это не первое подобное высказывание со стороны чиновников. Чуть ранее владимирская чиновница переложила на родителей ответственность за питание детей в школах.

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