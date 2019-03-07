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Шнуров высмеял тратящих на подарки к 8 Марта мужчин

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Популярный российский музыкант Сергей Шнуров решил в стихотворной форме посмеяться над мужчинами, тратящими своими деньги на подарки к 8 Марта.

В размещенном в социальной сети «Инстаграм» стихотворении уже в первом предложении задается вопрос о том, куда уходят деньги, лежавшие на счетах и в карманах. Затем певец сравнивает их с перелетными птицами, улетевшими на подарок к восьмому марта. Возвратятся же они только к следующей заработанной плате.

В посте со стихом также опубликовано изображение с выложенным из купюр словосочетанием «март 8». Пользователи по-разному отнеслись к новому творению кумира. Некоторые отметили, что стихотворение получилось довольно «злым», а других оно позабавило.

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