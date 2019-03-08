Салтыкова раскритиковала идею снять фильм «Брат 3»

Ирина Салтыкова, исполнительница и киноактриса из России, которая снималась в «Брате 2», подвергла критике желание шоумена Стаса Барецкого выпустить продолжение.

Артистка отметила, что эта идея просто кошмарна, так как Алексей Балабанов, режиссер обеих частей, и Сергей Бодров младший, исполнитель главной роли, умерли. Она добавила, что использовать название киноленты может только человек, который снял ее.

Несколько дней назад Барецкий отметил, что он и его команда уже завершили работы над сценарием третьей части и на сегодняшний день вплотную занялись ее съемками – было отснято несколько сценок. В качестве режиссера выступает сам шоумен. Он отметил, что картина окажется очень скандальной. В ней будут участвовать спортсмен Вячеслав Дацик, отсидевший в тюрьме за побои, и актер Никита Джигурда.