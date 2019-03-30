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Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

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В американском прокате выйдет российский фильм «Спасти Ленинград», повествующий о драматических событиях, произошедших 16 сентября 1941 года.

В центре сюжета — влюбленные Костя и Настя, которых вместе с другими жителями эвакуируют на барже через Ладогу. Ночью судно попадает в шторм, а затем терпит нападение вражеских самолётов.

Кроме США, фильм приобрели и ряд следующих стран: Канада, Германия, Великобритания, Корея, Чехия, Словакия и ОАЭ. Ведутся переговоры по продаже и в другие страны, в том числе в Индию и Китай.

Фильм «Спасти Ленинград» основан на реальных событиях и вышел в российском прокате 27 января. Дата выхода выбрана неслучайно — в этот день 75 лет назад было совершено полное снятие блокады Ленинграда. Главные роли исполнили Андрей Миронов-Удалов и Мария Мельникова.

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