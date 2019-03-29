Пользователи пришли в ужас от похожих на человеческую плоть тортов

Добродушную маму-хозяюшку в Сети прозвали каннибалом из-за создания ею тортов, напоминающих человеческую плоть.

42-летняя Таня Ниса из британского города Линкольн, не жалея своих пальцев, ступней и рук, провела последние семь лет за совершенствованием своего мастерства по приготовлению тортов и пирожных, вдохновившись художественным фильмом «Ганнибал».

Однако реалистичные торты с просачивающейся отовсюду поддельной кровью, а также ужасными отрубленными конечностями и правдоподобными лицами, сильно напугали многих интернет-пользователей.

Тане, которая работает дизайнером интерьеров, пришлось объяснить людям, что ее творения на самом деле являются свежеиспеченными бисквитами Королевы Виктории.

Но она осталась несколько подавленной, после того как интернет-тролли заклеймили ее каннибалом и заявили, что на тортах изображены настоящие части человеческого тела. Некоторые пользователи также отметили, что их стошнило, когда они посмотрели на торты.

«Даже мне иногда становится страшно, когда я смотрю на них, потому что мои творения выглядят как настоящие.

«Реакция людей довольно забавная – они либо ненавидят их и не верят, что речь идет о тортах, либо им нравится моя выпечка. Некоторые люди даже называют меня каннибалом. Моим девочкам они не нравятся, поэтому мне приходится прятать отрубленные пальцы на кухне, так как эти пирожные вызывают у них слишком сильное отвращение», — поделилась женщина в интернете.

Таня, мать четырех детей, была вынуждена объяснять пользователям, что ее пирожные, которые, как она признается, сводят с ума даже ее родных детишек, на самом деле являются всего лишь бисквитами Виктории.

Таня сообщила: «После просмотра фильма “Ганнибал” я решила, что хочу начать выпекать окровавленные пирожные и узнать, насколько реалистичными они могут получиться! Они совершенно не похожи на повседневные торты, которые обычно выпекаются на праздники. Нередко они по-настоящему сильно пугают моих детей: 17-летнюю Меган, 15-летнюю Эми, 9-летнюю Чериш и 2-летнюю Зару».

На свои новые творения Таня может потратить от нескольких часов до нескольких дней – все зависит от сложности их дизайна.

Ее последний торт, состоящий из целого набора окровавленных пальцев, включал в себя деликатную окраску и создание тона, похожего на человеческую кожу. На некоторых участках можно было увидеть кости или обручальное кольцо, забрызганное кровью.

Она даже недавно создала окровавленный пупок в комплекте с серебряным пирсингом.

«Друзья попросили меня приготовить какие-нибудь кровавые пирожные, и я решила сделать отрезанную ногу и руку», – добавила Таня.

По словам матери четырех детей, она тщательно изучила человеческое тело, чтобы добиться столь реалистичных результатов. Однако на добавление мелких деталей у нее нередко уходит несколько часов.

«Для нанесения дополнительных элементов я использую тонкую кисть, которой научилась пользоваться еще в колледже. Я всегда была хороша в искусстве, так как долгое время училась гриму», – добавила женщина.