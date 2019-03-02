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Певица Maruv из Украины получила музыкальную награду «Прорыв года» в России

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Исполнительница Maruv из Украины, победившая недавно в национальном отборе на грядущее «Евровидение», удостоилась российской музыкальной награды под названием «Прорыв года».

Певица выразила благодарность организаторам соревнования и отметила, что ей не удастся самой прибыть в Россию, чтобы взять заслуженную награду. Ранее Maruv оказалась в центре скандала, так как решила отказаться от участия в европейском песенном конкурсе, не желая превращать свой номер в политическую промоакцию и прекращать выступать на территории РФ.

Затем участвовать в соревновании отказались еще две украинские группы. По этой причине в минувшую среду в Украине заявили, что страна не примет участия в «Евровидении-2019».

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