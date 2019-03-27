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Ольга Серябкина опубликовала интимное фото в обтягивающем боди

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Известная российская певица Ольга Серябкина снова решила побаловать своих фанатов откровенными снимками. На этот раз артистка нарядилась в сексуальное боди.

Исполнительница нередко радует своих поклонников подобными фотографиями, каждый раз выбирая все более необычные и открытые наряды. Сейчас она надела на себя белоснежное боди, в котором любой может оценить ее шикарные бедра. Еще большей эротичности фото добавляет поза звезды.

Пользователи положительно отнеслись к опубликованным снимкам. Многие восхитились роскошной фигурой Серябкиной и ее фотогеничностью. Однако без негативных комментариев все же не обошлось. Например, некоторые сравнили экс-солистку Serebro с порноактрисой.

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