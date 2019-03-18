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Настасья Самбурская показала дорогостоящий ремонт в двухэтажной квартире

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На официальной странице Настасьи Самбурской, киноактрисы из РФ, в «Инстаграме» появился дизайн-проект ее просторной квартиры, состоящей из двух этажей.

В начале марта артистка отметила свое 32-летие, заявив, что давно купила квартиру мечты, но все еще не может въехать в нее из-за затянувшихся ремонтных работ. Ей не пришелся по вкусу интерьер, который был создан дизайнером, поэтому она захотела полностью переделать его.

Был разработан новый дизайнерский проект, который совсем скоро постарается реализовать новая команда специалистов. В прошлом варианте ее устроила лишь гардеробная, которая, по ее мнению, имеет «милый цвет».Настасья Самбурская показала дорогостоящий ремонт в двухэтажной квартире

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