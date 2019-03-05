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Монеточка спела гимн СССР на фоне американского флага

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Российская исполнительница Монеточка, получившая большую популярность в Интернете, приступила к работе над своим новым музыкальным видео, съемки которого проходят в Соединенных Штатах.

Запись со съемок певица опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм». На размещенных кадрах можно увидеть, как она исполняет советский гимн, находясь возле флага США. Однако на данный момент неизвестно, на какую именно композицию собралась снять клип Монеточка.

Напоминаем, что вначале своей музыкальной карьеры Елизавета Гырдымова публиковала свои песни на «Ютубе» и в социальных сетях. Пользователям понравилось ее творчество, что превратило Монеточку в одну из наиболее известных молодых звезд России.

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