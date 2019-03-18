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Макаревич раскритиковал радующихся присоединению Крыма фанатов

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Андрей Макаревич, известный певец, решил жестко раскритиковать своих поклонников, которые радуются тому, что полуостров Крым присоединился к Российской Федерации.

Он отметил, что к нему часто подходят люди, которые просят сфотографироваться рядом с ним и говорят, что выросли на его композициях. Музыкант обычно соглашается, но недоумевает, почему они так плохо выросли, лишь недавно крича «Крым наш!». Видимо, слушали не так хорошо, как хотелось бы, считает Макаревич.

До этого исполнитель сообщил, что 80 процентов людей на Земле являются идиотами и с этим нельзя ничего сделать. При этом он считает, что относится к оставшимся 20 процентам нормальных людей.

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