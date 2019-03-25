Как пластические операции изменили внешность наших любимых актрис и певиц

Пластические операции — одна из возможностей современного мира, которую женщины нередко используют, желая исправить какие-то недостатки в своей внешности или отсрочить неминуемую старость. Кто-то делает это в рамках разумного, другие не могут остановиться после первой операции, по собственной воле подвергаясь всевозможным трансформациям.

В этом списке далеко не всех женщин можно отнести к первой категории, поэтому будьте аккуратны — если вы не следили за изменениями наших участниц, то есть шанс неприятно удивиться!

Николь Кидман

Голливудская красавица, в числе мужей которой побывал не менее известный актёр Том Круз, стала одной из тех женщин, которые оказались не готовы к наступающей старости. Долгое время она отрицала какое-либо хирургическое вмешательство, повлиявшее на её внешность. Однако наступил момент, когда Николь была откровеннее обычного. В одном из интервью 2013 года актриса призналась, что ей не понаслышке знаком ботекс.

Кейли Куоко

Звезда комедийного сериала «Теория большого взрыва» в интервью изданию WomensHealthMag рассказала, что меняла форму носа и увеличивала грудь. При этом актриса добавила, что нисколько не стесняется этих изменений. «Как бы сильно вы не хотели любить себя, вы также хотите хорошо выглядеть», — резюмировала Кейли своё отношение к пластической хирургии.

Кортни Кокс

Этой очаровательной брюнетке, прославившейся благодаря культовому сериалу «Друзья», уже 54 года! Возраст, в котором невозможно отсутствие проявлений подступающей старости, Кортни компенсировала определенными вмешательствами в свою внешность. Согласно информации, опубликованной зарубежными таблоидами, актриса прибегала к услугам пластических хирургов не менее 4 раз. В конечном итоге её лицо изменилось до неузнаваемости, а сама Кортни признала, что все операции – ошибки, допущенные в погоне за молодостью.

Лиза Кудроу

Коллега Кортни по съемочной площадке впервые обратилась к пластическому хирургу в возрасте 16 лет. Лиза нередко вспоминает об этом в интервью, подчеркивая, что в остальном её лицо и тело – полностью естественны. « Благодаря ринопластике, по моему личному мнению, я перестала быть отвратительной. Сделала я это летом 1979 года, перед тем как пойти в новую среднюю школу», — призналась актриса в одном из интервью.

Шэр (Шерилин Саркисян)

Певица никогда не стеснялась обсуждать пластические операции. Однако она отрицает многие слухи, гуляющие в прессе. Обсуждая свою внешность с репортёром издания ABCnews, певица отметила, что она никогда не удаляла ребра, хотя на протяжении многих месяцев об этом сообщал ряд таблоидов. При этом Шэр не скрывает, что несколько раз делала ринопластику, подтягивала кожу лица и прибегала к липосакции.

Памела Андерсон

Как и Шэр, Памела не скрывает свои визиты к пластическим хирургам. Она не кричит об этом на каждом углу, но вмешательство хирургов видно невооруженным глазом. Первую операцию (увеличение груди) она совершила ещё в юности, впервые засветившись в журнале Playboy. После установки имплантатов она говорила, что больше ничего менять не планирует. Однако спустя несколько лет у популярной фотомодели изменилась форма губ. Затем в прессе стали писать об омолаживающей пластике лица. Как бы там ни было, Памела не скрывает, что часто корректировала свою внешность.

Отличие от многих других пациенток пластических хирургов в том, что Андерсон удалось в какой-то момент сделать из этого шоу, положительно сказавшееся на её карьере. «Моя грудь сделала карьеру. Я просто следую за ней», — одна из известных фраз женщины.

Виктория Бэкхем

Ещё будучи солисткой Spice Girls, жена одного из самых прославленных футболистов мира увеличила грудь. Она не скрывала, что обращалась к пластическим хирургам, но для Виктории это стало своеобразным жизненным уроком. Когда с карьерой солистки было покончено, она избавилась от имплантатов. Более того, вернувшись к естественным формам, Бэкхем стала продвигать среди своих поклонниц идею, что натуральный облик, подаренный девушкам матерью-природой, менять не стоит ни в коем случае!

Рене Зеллвегер

Харизматичная актриса, едва успев засветиться в кино, привлекла к себе всеобщее внимание. Её трудно назвать писанной красавицей, но при этом Рене обладала нетипичной внешностью, выделявшей её на фоне прочих «шаблонных» актрис. От этого её внезапные изменения, связанные с вмешательством пластических хирургов, вызвали широкий резонанс среди миллионов поклонников. Сама актриса практически не даёт комментариев по поводу разрывающих прессу слухов об изменениях в её внешности. Профессиональные хирурги предполагают, что на счету Рене может быть операция по изменению разреза глаз, несколько инъекций ботокса и определенные манипуляции с щеками, которые стали выглядеть иначе.

Кортни Кардашьян

Сестра Ким Кардашьян к «пластике» относится куда проще и даже не пытается скрывать, что прибегала к услугам пластических хирургов. Изданию Nightline Кортни призналась, что в середине нулевых вставила в грудь имплантаты. Впрочем, её признание никого не удивило – очевидно, в семье Кардашьян принято дружить с пластическими хирургами.