Изменение климата заставляет арктических животных менять свои привычки

Согласно данным нового исследования тюленям и китам, обитающим в Арктике, приходится менять свое поведение, связанное с поиском пищи, поскольку изменение климата оказывает сильное влияние на среду их обитания. От адаптации к новым условиям будет зависеть их выживаемость.

Исследователи воспользовались наборами данных, охватывающими два последних десятилетия, чтобы изучить, как два вида арктических животных – белухи, также известные как белые киты, и кольчатые нерпы – адаптируются к изменяющимся условиям мест их обитания.

Оба вида традиционно ищут пищу в районах, где имеется морской лед, в особенности на так называемых фронтах приливных ледников, где последние встречаются с океаном.

Но в связи с изменением климата, приводящим к таянию морского льда и отступлению ледников, исследователи из Норвегии решили узнать, адаптируются ли животные в пострадавших районах к новым условиям и как они это делают.

«Арктика является лидером в плане изменения климата», – пишут исследователи.

В связи с быстрыми темпами изменений, делающими генетическую адаптацию невозможной, ученые пришли к выводу, что первыми наблюдаемыми реакциями в экосистемах станут изменения в поведении и рационе питания.

Они сравнили наборы данных, собранные трекерами, прикрепленными к тюленям и китам, за два периода времени.

Если говорить о тюленях, то они сравнили данные с трекеров 28 особей в период с 1996 по 2003 год, а затем в отрезок с 2010 по 2016 год. Что касается китов, то информация была получена по 18 животным в период с 1995 по 2001 год и 16 животным в отрезок с 2013 по 2016 год.

Собранные данные показали, что два десятилетия назад оба вида проводили около половины своего времени в поисках пищи на фронтах ледников и придерживались диеты, в которой доминировала полярная треска.

Однако кольчатые нерпы теперь проводят «значительно больше времени вблизи фронтов приливных ледников», в то время как белые киты демонстрируют обратную реакцию, переместившись в другие места в поисках пищи.

«Фронты приливных ледников, по-видимому, служат арктическим “убежищем” для кольчатых нерп, что объясняет, почему этот вид стал больше времени проводить возле ледников», – говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Royal Society Biology Letters.

Белые киты тем временем расширили границы своего «дома», поэтому проводят у фронтов ледников меньше времени, чем раньше, плавая в основном в центре фьордов».

Исследователи из Норвежского полярного института и Университета Тромсё предположили, что киты изменили свой рацион, воспользовавшись тем, что изменение климата позволило новым видам рыб продвинуться дальше на север по причине нагревания воды.

В отличие от них нерпы придерживались прежней диеты, но, похоже, проводили больше времени в поисках пищи на фронтах ледников.

«Белые киты, как правило, более универсальны в выборе пищи, в отличие от кольчатых нерп, которые чаще всего специализируются на определенной добыче», – говорится в исследовании.

Ученые добавили, что «гибкий» ответ, продемонстрированный китами, судя по всему, «повышает их шансы на адаптацию к условиям потепления».

Кольцевые нерпы, напротив, показали ограниченную приспособляемость и устойчивость, так как, несмотря на изменение климата, они лишь сильнее сосредоточились на своих традиционных охотничьих угодьях.

Это может плохо кончиться для тюленей в столь быстро изменяющемся мире, предупреждают исследователи.

«Виды и субпопуляции, которые не способны адаптироваться к изменениям, почти наверняка сократятся или, возможно, полностью исчезнут, когда районы обитания не смогут обеспечить их необходимыми ресурсами для выживания», – отмечается в докладе.