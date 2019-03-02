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Филипп Киркоров посетил медицинские центры Благовещенска

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Филипп Киркоров, известный российский певец, при посещении Благовещенска решил «заскочить» в несколько частных медклиник.

В одном из медицинских центров заявили, что звезда эстрады прибыл к ним с «рабочим визитом». Киркоров, как всегда, вел себя непринужденно и не отказывался фотографироваться с медперсоналом, несмотря на свой насыщенный рабочий график.

Ранее Киркоров согласился стать лицом медицинского бренда «Гексорал», переделав для него свою недавнюю композицию «Цвет настроения синий». В Благовещенск же он приехал для проведения своего нового концерта. Через несколько дней исполнитель прибудет в Комсомольск-на-Амуре.

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