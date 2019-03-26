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Екатерина Климова похвасталась шикарной фигурой в бикини на отдыхе

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Российская актриса Екатерина Климова, которая в настоящее время отдыхает в Арабских Эмиратах вместе с детьми, решила показать подписчикам свою роскошную фигуру в бикини.

Фанаты телезвезды приятно удивились тому, что даже в 41 год Климова обладает «девичьей» фигурой. На опубликованном фото можно увидеть, как знаменитость позирует на одном из пляжей ОАЭ. Многие не могут поверить, что артистка является матерью сразу четырех детей.

Подписчики сразу же завалили Климову комплиментами. Некоторые так же начали просить у нее советы о том, как держать свою фигуру в тонусе и прекрасно выглядеть даже после 40 лет. К сожалению, артистка пока не раскрывает своих секретов.

 

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Глазами сына @kuuk35 📸

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

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