Чиновник Роскосмоса назвал «скотобазой» жителей хрущевок

Набирает обороты новый интернет-скандал, связанный со Станиславом Жарковым – руководителем отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса».

Общаясь с пользователями в социальных сетях, он назвал жителей хрущевок «скотобазой». В сети достаточно быстро обратили внимание на слова чиновника из «Роскосмоса», после чего скриншоты с его высказываниями разлетелись по СМИ.

В русло необоснованных оскорблений Жарков повернул диалог в комментариях под одной из своих записей, затронув тему новостроек. Станислав утверждал, что обитатели старых домов будут портить новые здания. Когда его высказывания стали критиковать, Жарков принялся оскорблять собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — парировал критику чиновник «Роскосмоса», занимавший до этого на протяжении шести лет одну из главенствующих должностей в «Росатоме».

Ранее «Роскосмос» опубликовал архивное видео эксперимента «Знамя-2».