Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Чиновник Роскосмоса назвал «скотобазой» жителей хрущевок

Дата:
Есть видео

Набирает обороты новый интернет-скандал, связанный со Станиславом Жарковым – руководителем отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса».

Общаясь с пользователями в социальных сетях, он назвал жителей хрущевок «скотобазой». В сети достаточно быстро обратили внимание на слова чиновника из «Роскосмоса», после чего скриншоты с его высказываниями разлетелись по СМИ.

В русло необоснованных оскорблений Жарков повернул диалог в комментариях под одной из своих записей, затронув тему новостроек. Станислав утверждал, что обитатели старых домов будут портить новые здания. Когда его высказывания стали критиковать, Жарков принялся оскорблять собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — парировал критику чиновник «Роскосмоса», занимавший до этого на протяжении шести лет одну из главенствующих должностей в «Росатоме».

Ранее «Роскосмос» опубликовал архивное видео эксперимента «Знамя-2».

Теги:
Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Франция предупредила людей о грядущем шторме Фрейя
  2. В Сызрани обрушился балкон многоквартирного дома
  3. Турецкий футболист пронес лезвие на матч и начал резать соперников

Эти новости могут вас заинтересовать

Титул «Мисс Земля — 2018» завоевала студентка из Вьетнама

Минобороны РФ опубликовало новые фото дронов, атаковавших военные базы в Сирии

Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

В МВД объяснили поездку недовольных омоновцев с оружием за мандаринами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP