Роскосмос опубликовал архивное видео эксперимента «Знамя-2»

Сотрудники Роскосмоса разместили на страничке компании в «Фейсбуке» архивную запись, на которой демонстрируется эксперимент «Знамя-2», связанный с применением солнечного паруса.

Данный опыт был проведен в 1993 году российскими космонавтами со станции «Мир». Они развернули искусственный парус на космическом корабле «Прогресс». В диаметре он составил около пяти километров, а его скорость была равна 8 километрам в секунду. Его основная задача заключалась в освещении различных земных участков.

Благодаря данному эксперименту исследователи выяснили, что при помощи искусственных парусов, установленных на земной орбите можно освещать темные области Земли. Созданным лучом можно управлять, направляя его в северные населенные пункты во время полярных ночей или места, где проводятся важные мероприятия.