Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.

Данная информация была опубликована мониторинговым порталом PlaneRadar. Согласно этим сведениям воздушное судно взлетело с итальянской авиабазы и отправилось к линии разграничения в Донбассе. Затем летательное средство провело облет черноморских границ Российской Федерации.

За последние несколько недель активность зарубежных самолетов-разведчиков возле границ России существенно возросла. Воздушные судна стран Запада практически на регулярной основе пролетают возле полуострова Крым, Калининградской области и Краснодарского края.

Ранее мы уже сообщали, что американский беспилотник несколько часов вел разведку у западных границ России.