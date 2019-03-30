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Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

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Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.

Данная информация была опубликована мониторинговым порталом PlaneRadar. Согласно этим сведениям воздушное судно взлетело с итальянской авиабазы и отправилось к линии разграничения в Донбассе. Затем летательное средство провело облет черноморских границ Российской Федерации.

За последние несколько недель активность зарубежных самолетов-разведчиков возле границ России существенно возросла. Воздушные судна стран Запада практически на регулярной основе пролетают возле полуострова Крым, Калининградской области и Краснодарского края.

Ранее мы уже сообщали, что американский беспилотник несколько часов вел разведку у западных границ России.

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