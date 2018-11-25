Американский беспилотник несколько часов вел разведку у западных границ России

Беспилотное воздушное судно RQ-4B Global Hawk ВВС США на протяжении шести часов летало возле западных границ РФ.

В отечественных СМИ сообщают, что беспилотник поднялся в воздух с военной базы, находящейся на Сицилии, а затем осуществил разведывательную операцию возле Калининградской области. Высота его полета составляла около 15 километров. Потом БПЛА отправился в Эстонию и провел разведку рядом с пограничной зоной Псковской области.

Global Hawk является разведывательным дроном, оснащенным высококачественной камерой, а также инфракрасными датчиками, которые предназначены для обнаружения движущихся целей. Все собираемые сведения самолет посылает в штаб в реальном времени с помощью спутников.